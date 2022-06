Vernissage – l’été à la maison des arts de Cajarc Cajarc Cajarc Catégories d’évènement: 46160

Cajarc

Vernissage – l’été à la maison des arts de Cajarc Cajarc, 2 juillet 2022, Cajarc. Vernissage – l’été à la maison des arts de Cajarc Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134, avenue Germain Canet Cajarc

2022-07-02 18:00:00 – 2022-07-02 Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134, avenue Germain Canet

Cajarc 46160 5 EUR 5 16h Maison Daura – Carte Blanche à Flora Moscovici

18h Centre d’art, Cajarc – Dans les forêts disparues du monde Retrouvez-nous pour le vernissage des deux expositions de l’été ! Dans les forêts disparues du monde : les artistes réuni·e·s pour l’exposition développent chacun·e des gestes de collecte, d’archivage, de préservation voire de recréation artificielle de la nature. À travers des pratiques très diverses, du travail de la terre au développement d’intelligences artificielles, il·elle·s s’interrogent sur les moyens de conserver une mémoire de nos paysages à l’heure du grand déséquilibre écologique. Carte Blanche à Flora Moscovici : Peintre de formation, l’artiste a la particularité de développer une peinture essentiellement contextuelle, qu’elle applique directement sur des espaces existants, intérieurs ou extérieurs, espaces bâtis ou naturels : façade historique, hôtel particulier, mas occitan, parcours forestier, panneau d’affichage, cimaises d’exposition… Invitée à investir l’espace d’exposition des Maisons Daura à Saint-Cirq-Lapopie, elle pourra choisir d’étendre son intervention à d’autres lieux au gré de son inspiration. Entrée libre reservation@magcp.fr +33 5 65 40 78 19 16h Maison Daura – Carte Blanche à Flora Moscovici

18h Centre d’art, Cajarc – Dans les forêts disparues du monde @Behind fibulas, absorbing surface of a child’s eye, Luca Vanello, 2020

Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134, avenue Germain Canet Cajarc

dernière mise à jour : 2022-06-02 par

Détails Catégories d’évènement: 46160, Cajarc Autres Lieu Cajarc Adresse Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134, avenue Germain Canet Ville Cajarc lieuville Maison des Arts Georges et Claude Pompidou 134, avenue Germain Canet Cajarc Departement 46160

Cajarc Cajarc 46160 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cajarc/

Vernissage – l’été à la maison des arts de Cajarc Cajarc 2022-07-02 was last modified: by Vernissage – l’été à la maison des arts de Cajarc Cajarc Cajarc 2 juillet 2022 46160 Cajarc

Cajarc 46160