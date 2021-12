Toulouse Centre d’animation Soupetard Haute-Garonne, Toulouse Vernissage : Les Femmes de mon monde Centre d’animation Soupetard Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Vernissage ———- **Nathalie Dento** **Dans le cadre de la semaine Égalité Femmes-Hommes** « Aujourd’hui, comme hier, et partout, les femmes sont discriminées et subissent des violences. À moi, s’impose la mission, à travers la peinture et ma sensibilité, de tenter de nous rendre hommage, nous les femmes si méritantes, de ce Monde. » Nathalie Dento **Suivi de la projection de Woman, animé par Cécile Lateule, réalisatrice, chercheuse en sciences du genre dans le cinéma, le 11 février à 18h30.** En lien avec l’exposition ————————- Stages carnet de voyage & portraits, avec Nathalie Dento, sam. 26 fév.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

