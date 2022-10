Vernissage : les fables de Niki Lindroth von Bahr Institut suédois, 27 octobre 2022, Paris.

Le jeudi 27 octobre 2022

de 18h00 à 20h00

. gratuit Entrée libre, dans la limite des places disponibles.

Cet automne entrez dans l’univers créatif de Niki Lindroth von Bahr, réalisatrice de films d’animation, connue pour ses fables modernes, à la fois poétiques, drôles et engagées.

Niki Lindroth von Bahr livre à travers chacun de ses courts métrages une vision du monde teintée d’humour et de mélancolie. Le stop-motion, technique à laquelle elle a recours depuis ses débuts, met en mouvement et donne vie dans ses films à d’originales figurines incarnées par de petits animaux aux attributs et comportements très humains. Ces personnages évoluent dans des espaces familiers qui fourmillent de détails : supermarché, hôtel, fast-food, station-service, centrale nucléaire, piscine… Comme nous, ils s’inquiètent, souffrent, attendent une vie meilleure ; et leur besoin de liens avec les autres est palpable.

L’exposition à l’Institut suédois présente une rétrospective de son œuvre et en dévoile le processus de création à travers des dessins, story-boards, objets, photographies de certaines scènes de ses films, reportages dans son atelier et vidéos des making of, ainsi que quelques-uns des décors et des personnages qui constituent son univers. Tous ces éléments mettent en lumière la lente et complexe élaboration de chaque œuvre. Des extraits de films permettent également d’appréhender les sources d’inspiration de l’artiste.

Commissaire de l’exposition : Gabriel Bauret

En collaboration avec Lumières Nordiques et la bibliothèque Alexis de Tocqueville à Caen, et avec le soutien de Swedish Arts Council (Kulturrådet).

Informations pratiques :

Pour plus d'informations sur l'exposition rendez-vous sur le site de l'Institut suédois.

Institut suédois 11 rue Payenne 75003 Paris

Niki Lindroth von Bahr, The Burden, 2017; photo : Jorun Burman Berg Niki Lindroth von Bahr, The Burden, 2017; photo : Jorun Burman Berg