Toulouse

Centre culturel Alban-Minville, le mercredi 22 juin à 19:30

Exposition ———- **Dans le cadre de Faites des activités !** Cette exposition propose de découvrir le fruit du travail des adhérents aux ateliers Arts Plastiques, Terre & Modelage, Vitrail / Fusing du Centre culturel Alban-Minville. **Du sam. 18 juin au dim. 17 juil.**

Entrée libre dans la limite des places disponibles

2022-06-22T19:30:00 2022-06-22T23:59:00

