Vernissage : L’Envers du décor Centre culturel – Théâtre des Mazades, 7 avril 2022, Toulouse.

Exposition jeune public ———————– **Stéphane Sénégas** **Dans le cadre du festival _Mes poissons d’avril_** Au-delà de la présentation des oeuvres de Stéphane Sénégas, auteur-illustrateur qui n’a de cesse de dépeindre la vie « à travers des yeux d’enfants », cette exposition aborde l’histoire de la création d’un livre ou d’une BD, dans ses aspects artistiques et techniques, tout en nous dévoilant et nous faisant partager l’environnement et l’univers de l’artiste : où travaille-t-il, comment ?… Humour, tendresse et sensibilité sont au rendez-vous dans une atmosphère créative, propice au rêve et au voyage. **Visite commentée et médiation organisées sur demande** : [brigitte.dorlhiac@mairie-toulouse.fr](mailto:brigitte.dorlhiac@mairie-toulouse.fr)

Entrée libre

Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



