Vernissage « Le Cri de la parure » – Exposition collective Yellow Cube Gallery, 27 janvier 2023, Paris 13. Le vendredi 27 janvier 2023

de 19h00 à 22h00

. gratuit

Cette exposition regroupe le travail de six artistes contemporains sur le thème du costume, de l’ornement et du masque. La Yellow Cube Gallery a le plaisir de vous présenter l’exposition “Le cri de la parure”, une exposition collective qui regroupe des œuvres qui traitent du vêtement, du masque, de l’ornement. Les artistes représentés ont une pratique diversifiée qui prend des formes multiples mais c’est d’une part le travail du fil qui est mis en avant dans l’exposition : la broderie, le tissage, la tapisserie ; et d’autre part le motif du masque qui est parfois repris sous la forme tissée ou en céramique, en papier mâché… Ce qui relie ces œuvres diverses c’est leur prétention à dire quelque chose de notre société et le rapport qu’ils entretiennent au primitif alors que ce sont des créations contemporaines. Les œuvres mises à l’honneur sont les témoignages d’une cohabitation nécessaire entre imaginaires passés et existences contemporaines. Cette exposition regroupe le travail de six artistes contemporains, Céline Tuloup, Emily Beer, Christine Smilovici, Burnex Project, Silvana McNulty et Solenne Capmas. Nous vous proposons d’explorer plus particulièrement ce qui a trait au costume avec l’exposition “le cri de la parure”. C’est pourquoi les pièces sélectionnées sont des robes, des tabliers, des masques ou des représentations de masques, des chapeaux. Elles interrogent le rapport au corps, l’image que l’on cherche à renvoyer de soi, la relation des individus à leurs origines, l’idée que l’on se fait aujourd’hui du primitivisme… Ce sont des parures qui ont quelque chose à dire voire à crier sur tous les toits ! Vernissage : Vendredi 27 Janvier 2023 De 19h à 22h Yellow Cube Gallery 78 rue de Dessous Des Berges 75013 Exposition Du Vendredi 27 janvier au Samedi 18 février 2023 Horaires d’ouverture Du Mardi au Samedi de 10h à 19h Contact: Yellowcubegallery@gmail.com Yellow Cube Gallery 78 Rue du Dessous des Berges, Paris, France 75013 Paris 13 Contact : https://www.instagram.com/yellowcube.gallery/ 0953178361 Yellowcubegallery@gmail.com https://www.facebook.com/events/725311735582942?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/725311735582942?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D https://www.facebook.com/events/725311735582942?acontext=%7B%22event_action_history%22%3A[%7B%22surface%22%3A%22page%22%7D]%7D

YCG Le Cri de la parure – Exposition collective

