VERNISSAGE L’architecture dans la classe Brique Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

VERNISSAGE L’architecture dans la classe Brique Rouge, 9 juin 2022, Toulouse. VERNISSAGE L’architecture dans la classe

Brique Rouge, le jeudi 9 juin à 17:00

Exposition ———- **Du mar. 7 au sam. 18 juin** Cette exposition présente les projets de sensibilisation à l’architecture développés par des étudiants de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Toulouse dans douze classes des écoles maternelles Jean Moulin et Léo Lagrange et des écoles élémentaires André Daste et Léo Lagrange. Culture Brique Rouge 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-09T17:00:00 2022-06-09T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Brique Rouge Adresse 9 Rue Maria Mombiola, 31400 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Brique Rouge Toulouse Departement Haute-Garonne

Brique Rouge Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

VERNISSAGE L’architecture dans la classe Brique Rouge 2022-06-09 was last modified: by VERNISSAGE L’architecture dans la classe Brique Rouge Brique Rouge 9 juin 2022 Brique Rouge Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne