Exposition ———- **Amnesty International & Magnum Photos** Cette exposition revient sur 60 ans de mobilisation pour les droits humains et témoigne de la pluralité des combats portés par Amnesty International : de la lutte pour les droits civiques aux États-Unis aux mobilisations actuelles pour plus de justice climatique, du combat contre les disparitions forcées en Amérique du Sud durant les années 1970 et 1980 aux persécutions dont sont aujourd’hui victimes les Rohingya au Myanmar, de la fin de l’apartheid en Afrique du Sud aux menaces récurrentes sur le droit à l’avortement… **Du jeu. 23 juin au sam. 23 juil.** Culture Centre culturel Bellegarde 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

