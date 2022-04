Vernissage – Impasse des Lilas, MBL architectes arc en rêve centre d’architecture Bordeaux, 19 mai 2022, Bordeaux.

### **Exposition “Impasse des Lilas”, MBL architectes** **jeudi 19 mai** **18:30** – conférence inaugurale Sébastien Martinez-Barat et Benjamin Lafore **MBL architectes** et Thomas Daniell, professeur et historien d’architecture à l’université de Kyoto **20:00** – ouverture de l’exposition suivie d’un cocktail **L’impasse des Lilas** est une voie sans issue sur les bords d’une métropole. Il n’y a pas de lilas, mais un amalgame uniforme de vies domestiques, d’architectures et de paysages quelconques. Il existe 841 impasses des Lilas en France, et plusieurs milliers d’autres aux noms de fleurs. Dans l’exposition présentée à arc en rêve du 19 mai au 28 août 2022, ces impasses deviennent un point de vue pour considérer les manières d’habiter et de fabriquer les territoires pavillonnaires, qui échappent généralement à la discipline architecturale. Excédant la simple valeur de constat, ces impasses incarnent une modernité sans issue. Pensée comme un récit de fiction illustré, Impasse des Lilas regroupe une centaine d’objets extraits des productions et recherches de l’agence MBL, d’artistes et d’architectes et d’une sélection d’objets du quotidien. Composée de six chapitres, l’exposition débute par l‘exploration de ce territoire, ni ville ni campagne, des formes urbaines et paysagères qui le caractérisent, et de l’imaginaire de la catastrophe qui l’infuse. À partir de ce constat, elle élabore les promesses d’une pratique de l’architecture comme enquête, à même de produire des architectures sans formes, éclectiques et imprévues. — **Impasse des Lilas, MBL architectes** exposition du **19 mai au 28 août 2022** grande galerie ouverte du mardi au dimanche, 11:00 – 18:00 nocturnes et visites commentées les seconds mercredis de chaque mois

Entrée Libre

