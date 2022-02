Vernissage : Il te reste les couvertures de survi Centre culturel Henri-Desbals Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Centre culturel Henri-Desbals, le jeudi 31 mars à 18:30

Vernissage exposition ——————— **Lori Marsala** Cette série débute en 2020 en plein confinement. Face aux magasins fermés et aux pharmacies ouvertes, la couverture de survie devient alors un des seuls supports picturaux accessible. Confrontée à elle-même, l’artiste s’évade en réalisant des images abstraites rappelant tantôt les murs de la ville avec ses effacements, graffitis et matériaux divers ; tantôt des formes organiques issues de la nature. Déambulations imaginaires pour ne pas oublier sa liberté, cette série se poursuit, face aux difficultés toujours présentes. En lien avec l’exposition ————————- **Visite commentée tout public** mer. 13 avr. 18h-19h, entrée libre **Stage arts plastiques** « À la découverte de la peinture murale », enfants-ados dès 10 ans, mer. 27 & jeu. 28 avr. 13h-17h, avec Lori Marsala (35€) Culture Centre culturel Henri-Desbals 128 Rue Henri Desbals, 31100 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

