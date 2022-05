Vernissage Igloo de Caroline Desnoëttes Musée Francisque Mandet Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Riom

Vernissage Igloo de Caroline Desnoëttes Musée Francisque Mandet, 14 mai 2022, Riom. Vernissage Igloo de Caroline Desnoëttes

Musée Francisque Mandet, le samedi 14 mai à 18:15

▪ Rendez-vous à 18h15 devant le musée Mandet avec l’Orchestre d’harmonie d’Ennezat ▪ 18h45 : concert des Écoles de musique de Riom et d’Ennezat au Jardin de la Culture ▪ 19h : vernissage Discours & présentation du travail de Caroline Desnoëttes et des élèves des deux écoles de musique, Chapelle de l’École d’art (Riom). Chapelle ouverte jusqu’à minuit. Au son de la fanfare, « suivez la piste animale » jusqu’au Jardin de la Culture. Musée Francisque Mandet 14 rue de l’hôtel de ville, 63200 Riom Riom Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T18:15:00 2022-05-14T19:15:00

Détails Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme, Riom Autres Lieu Musée Francisque Mandet Adresse 14 rue de l'hôtel de ville, 63200 Riom Ville Riom lieuville Musée Francisque Mandet Riom Departement Puy-de-Dôme

Musée Francisque Mandet Riom Puy-de-Dôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/riom/

Vernissage Igloo de Caroline Desnoëttes Musée Francisque Mandet 2022-05-14 was last modified: by Vernissage Igloo de Caroline Desnoëttes Musée Francisque Mandet Musée Francisque Mandet 14 mai 2022 Musée Francisque Mandet Riom Riom

Riom Puy-de-Dôme