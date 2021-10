Vernissage I Sun Collection par Anthony Guimard LESTUDIO CLUB, 1 octobre 2021, Paris.

SUN Collection est une invitation à la contemplation d’un paysage poétique et graphique autour du soleil, omniprésent dans la vie de chacun. Une omniprésence retrouvée dans cette collection qui vous embarquera dans un voyage solaire à travers des paysages linéaires et colorés

Anthony Guimard est un jeune graphiste / illustrateur parisien à l’univers coloré, ludique et créatif. Un univers qui se développe ici autour d’une sensibilité à la beauté et à la poésie que peut proposer le quotidien. À travers sa première collection “SUN”, Anthony souhaite susciter des émotions devant les choses simples que sont les couleurs, les formes, la nature et l’architecture.

Amoureux des pays nordiques, Anthony retranscrit la religion du bien-être scandinave jusque dans son design où la simplicité règne et où les teintes neutres et acidulées se mêlent à des lignes épurées.

