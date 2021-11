Toulouse Centre culturel – Théâtre des Mazades Haute-Garonne, Toulouse Vernissage : Hommages #histoire de l’art Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Vernissage : Hommages #histoire de l’art Centre culturel – Théâtre des Mazades, 13 janvier 2022, Toulouse. Vernissage : Hommages #histoire de l’art

Centre culturel – Théâtre des Mazades , le jeudi 13 janvier 2022 à 18:30

Vernissage exposition ——————— Baroques, surréalistes, innovantes, les oeuvres de Charlotte Massip ont pris une place originale dans la gravure contemporaine. Si ses oeuvres intègrent clairement les leçons des maîtres du passé, l’anatomie de Vésale, les machines de Leonard de Vinci, le trait de Dürer, elles lorgnent aussi vers les univers des surréalistes. Cette exposition est un hommage à l’histoire de l’art à travers quelques oeuvres et grands peintres de différentes époques.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre culturel – Théâtre des Mazades 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-01-13T18:30:00 2022-01-13T21:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel – Théâtre des Mazades Adresse 10 Avenue des Mazades, 31200 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel – Théâtre des Mazades Toulouse