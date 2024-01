Vernissage Grand Mekong Centre culturel Bellegarde Toulouse, jeudi 7 mars 2024.

Vernissage Grand Mekong Exposition / Jean-Christophe Norman / Représenté par la Galerie C Neuchâtel (CH) et Paris Jeudi 7 mars, 18h30 Centre culturel Bellegarde Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-07T18:30:00+01:00 – 2024-03-07T19:30:00+01:00

Fin : 2024-03-07T18:30:00+01:00 – 2024-03-07T19:30:00+01:00

Jean-Christophe Norman, né en 1964, vit et travaille à Marseille et de par le monde. Depuis plus de quinze ans, cet « artiste marcheur » explore les enchevêtrements de la fiction avec la géographie des grandes villes qui ponctuent la surface du globe. « L’oeuvre de Jean-Christophe Norman […] fait d’abord des surfaces du monde, de ses paysages et de ses voies d’accès, de ses fleuves et de ses rues, de ses villes, les pages non reliées de ses inscriptions… Mesurant le livre au monde, elle rejoint alors une des considérations les plus fameuses de Mallarmé pour lequel le livre, justement, est un objet mondial qui a affaire au monde… » Mundo Diffuso, Thierry Davilla.

Jean-Christophe Norman réalisera par ailleurs une performance dans l’espace urbain où se mêleront déambulations et écritures.

Jeudi 7 mars à 19h30 TEMPO VESTIGIUM ou tracer le temps, performance de Nathalie Carrié, danse et calligraphie.

Exposition du 7 mars au 4 mai.

Centre culturel Bellegarde 17 Rue Bellegarde, 31000 Toulouse, France Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie 05 62 27 44 88 https://bellegarde.toulouse.fr/ Le centre culturel Bellegarde, en activité depuis 2006, se situe dans l’hypercentre toulousain à deux pas de la basilique Saint-Sernin. Dans cet ancien hôtel particulier se trouve un auditorium, une salle d’exposition, et plusieurs salles d’activités multimédia, artistiques et sportives. Le centre propose des ateliers artistiques dont le chant, la danse et le théâtre et également des expositions de peinture et de photographie, des conférences de sensibilisation scientifique et culturelle. Bellegarde a fait des arts numériques sa spécificité son atelier multimédia propose ateliers, formations, stages, conférences.À télécharger (format pdf) :La saison culturelle de septembre 2020 à janvier 2021Les activités de pratique amateur 2020/2021 Les tarifs 2020/2021 des activités de pratique amateurLe programme des sorties de septembre 2020 à janvier 2021Le programme des stages de septembre 2020 à janvier 2021 Métro ligne B station Jeanne d’ArcBus n° L1, 15, 23, 38, 42, 44, 70, 71

©Jean-Christophe Norman