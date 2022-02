Vernissage : Flamencolores, Gaspar « El Pinturilla » Arte y Majestad, Fabien Ferrer Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Toulouse

Vernissage : Flamencolores, Gaspar « El Pinturilla » Arte y Majestad, Fabien Ferrer Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge, 2 avril 2022, Toulouse. Vernissage : Flamencolores, Gaspar « El Pinturilla » Arte y Majestad, Fabien Ferrer

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge , le samedi 2 avril à 18:30

Dessins caricatures & photographies ————————————– **Dans le cadre de la 21e édition du festival Flamenco de Toulouse** L’exposition du photographe Fabien Ferrer rassemblera une partie du travail prolifique de celui qui depuis plus de 15 ans capte les émotions et la magie que dégagent les artistes du festival. La série de peintures _Flamencolores_ de Gaspar « El Pinturilla » aborde le monde du Flamenco à travers des dessins colorés avec un certain air humoristique, découvrant une vision sympathique de cet art universel. En lien avec l’exposition ————————- Stage ados / adultes de dessin & caricatures, ven. 1er avr. – 18h30-21h30, mené par Gaspar « El Pinturilla »

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Culture Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-02T18:30:00 2022-04-02T23:59:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Garonne, Toulouse Autres Lieu Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Adresse 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France Ville Toulouse lieuville Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Departement Haute-Garonne

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/toulouse/

Vernissage : Flamencolores, Gaspar « El Pinturilla » Arte y Majestad, Fabien Ferrer Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 2022-04-02 was last modified: by Vernissage : Flamencolores, Gaspar « El Pinturilla » Arte y Majestad, Fabien Ferrer Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 2 avril 2022 Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse toulouse

Toulouse Haute-Garonne