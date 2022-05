Vernissage Famille – Exposition temporaire “Le Scandale de la Maison Cubiste” Argentan Argentan Catégories d’évènement: Argentan

Orne

Vernissage Famille – Exposition temporaire “Le Scandale de la Maison Cubiste” Argentan, 9 juillet 2022, Argentan. Vernissage Famille – Exposition temporaire “Le Scandale de la Maison Cubiste” Musée Fernand Léger – André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan

2022-07-09 13:30:00 13:30:00 – 2022-07-09 18:00:00 18:00:00 Musée Fernand Léger – André Mare 6 rue de l’hôtel de ville

Argentan Orne A l’occasion de son exposition temporaire, l’équipe du musée accueille les familles pour leur faire découvrir l’exposition “Le scandale de la Maison cubiste, André Mare et le Salon d’Automne 1912” lors d’un moment convivial. Tout l’après-midi, un atelier de fabrication est proposé : choisissez le visuel de votre œuvre préférée et repartez avec sous forme de badge. Des jeux, des puzzles et des maquettes seront disponibles au sein du musée. Un après-midi de jeux et de découvertes en famille. A l’occasion de son exposition temporaire, l’équipe du musée accueille les familles pour leur faire découvrir l’exposition “Le scandale de la Maison cubiste, André Mare et le Salon d’Automne 1912” lors d’un moment convivial. Tout l’après-midi,… musee-leger-mare@argentan.fr +33 2 33 16 55 97 A l’occasion de son exposition temporaire, l’équipe du musée accueille les familles pour leur faire découvrir l’exposition “Le scandale de la Maison cubiste, André Mare et le Salon d’Automne 1912” lors d’un moment convivial. Tout l’après-midi, un atelier de fabrication est proposé : choisissez le visuel de votre œuvre préférée et repartez avec sous forme de badge. Des jeux, des puzzles et des maquettes seront disponibles au sein du musée. Un après-midi de jeux et de découvertes en famille. Musée Fernand Léger – André Mare 6 rue de l’hôtel de ville Argentan

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: Argentan, Orne Autres Lieu Argentan Adresse Musée Fernand Léger - André Mare 6 rue de l'hôtel de ville Ville Argentan lieuville Musée Fernand Léger - André Mare 6 rue de l'hôtel de ville Argentan Departement Orne

Argentan Argentan Orne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/argentan/

Vernissage Famille – Exposition temporaire “Le Scandale de la Maison Cubiste” Argentan 2022-07-09 was last modified: by Vernissage Famille – Exposition temporaire “Le Scandale de la Maison Cubiste” Argentan Argentan 9 juillet 2022 argentan Orne

Argentan Orne