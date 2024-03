Vernissage « Faisons corps » MAIF Social Club Paris, mercredi 3 avril 2024.

Vernissage « Faisons corps » Vernissage à destination des structures du champ social et des enseignant.es Mercredi 3 avril, 16h00, 18h00 MAIF Social Club entrée libre sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-03T16:00:00+02:00 – 2024-04-03T18:00:00+02:00

Fin : 2024-04-03T18:00:00+02:00 – 2024-04-03T20:30:00+02:00

A travers la présentation du travail de 14 artistes internationaux et pluridisciplinaires, l’exposition nous raconte les corps, depuis l’intimité jusqu’à la capacité à créer du commun. Une programmation de spectacles vivants et d’installations, adressée aux groupes, vient enrichir cette réflexion.

Programme:

Visites de l’exposition

Découverte de la programmation

✂️ Atelier collectif Faire corps avec l’artiste Virgen

Échanges autour d’un cocktail

2 créneaux : 16-18 ou 18-20h30

MAIF Social Club 37 Rue de Turenne, 75003 Paris Paris 75003 Quartier des Archives Île-de-France 01 44 92 50 90 https://programmation.maifsocialclub.fr/ https://www.facebook.com/MaifSocialClub/ [{« type »: « email », « value »: « nisrine.snacel@maif.fr »}] Le MAIF Social Club, lieu gratuit pour toutes et tous, a à cœur d’accueillir tous les publics pour découvrir, s’émerveiller, échanger et débattre autour d’une nouvelle thématique tous les 6 mois. Notre programmation est conçue pour être appréhendée par tout un chacun, notamment par le biais de dispositifs de médiation adaptés autour de nos expositions.

vernissage art contemporain