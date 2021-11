Lille Maison Folie Wazemmes Lille, Nord [VERNISSAGE ] EXPOSITIONS : « FRATERNITÉ ET LUEURS D’ESPOIR » & « PROTÉGER LES ENFANTS ET LEURS DROITS » ET « APPRENDRE EST UN DROIT » Maison Folie Wazemmes Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

[VERNISSAGE ] EXPOSITIONS : « FRATERNITÉ ET LUEURS D’ESPOIR » & « PROTÉGER LES ENFANTS ET LEURS DROITS » ET « APPRENDRE EST UN DROIT » Maison Folie Wazemmes, 13 novembre 2021, Lille. [VERNISSAGE ] EXPOSITIONS : « FRATERNITÉ ET LUEURS D’ESPOIR » & « PROTÉGER LES ENFANTS ET LEURS DROITS » ET « APPRENDRE EST UN DROIT »

Maison Folie Wazemmes, le samedi 13 novembre à 15:00

> L’exposition « Fraternité et Lueurs d’Espoir » : visite rencontre avec les artistes plasticiens et deux performances artistiques musicales autour des poèmes maliens : – Spectacle ” invitation au Bal, à fond! ” mêlant conte, jeux de scène slam, poésie et musique né d’une belle rencontre entre des poètes du Mali et des artistes d’ici : Véronique Merlier et Béatrice Conet de la compagnie Piste sur Scène, des slameuses Sylvie Pino et Nayane de “P’art Age”, des musiciens Gabriel Camara, Brice Wete Matouba et Martine Goormachtigh Piat d’Avec et pour le Mali. – Mise en scène musicale de plusieurs poèmes par le groupe Barbarie Barbara . > L’exposition “Protéger les enfants et leurs droits” organisée par la Cimade. > L’exposition “Apprendre est un droit” organisée par l’UNICEF. _Organisé par Lycée Aimé Césaire, Avec et pour le Mali, Paquita Arranz Traoré, La Cimade, l’UNICEF_ _Métro ligne 1 Gambetta / V’Lille station Maison Folie Wazemmes_

Gratuit sur inscriptions

Venez assister au vernissage des expositions accueillies à la Maison Folie Wazemmes dans le cadre du Festival des Solidarités Internationales Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille Wazemmes Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-13T15:00:00 2021-11-13T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Maison Folie Wazemmes Adresse 70 rue des Sarrazins Ville Lille lieuville Maison Folie Wazemmes Lille