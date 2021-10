Sérignan Musée Régional d'Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée Hérault, Sérignan Vernissage expositions d’Anne et Patrick Poirier et de Laurent Le Deunff Musée Régional d’Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée Sérignan Catégories d’évènement: Hérault

Le Mrac Occitanie vous invite à l’inauguration des nouvelles expositions : “La mémoire en filigrane” des artistes Anne et Patrick Poirier et “My Prehistoric Past” de l’artiste Laurent Le Deunff.

Gratuit et ouvert à tous

Vernissage le 9 Octobre à 18h30 Musée Régional d'Art Contemporain Occitanie/Pyrénées-Méditerranée 146 Avenue de la Plage, 34410 Sérignan

