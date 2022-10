VERNISSAGE EXPOSITIONS « AOULIOULÉ », NOËLLE PUJOL ET ACCROCHAGE PARTICIPATIF « UN MUSÉE À SOI »

VERNISSAGE EXPOSITIONS « AOULIOULÉ », NOËLLE PUJOL ET ACCROCHAGE PARTICIPATIF « UN MUSÉE À SOI », 15 octobre 2022, . VERNISSAGE EXPOSITIONS « AOULIOULÉ », NOËLLE PUJOL ET ACCROCHAGE PARTICIPATIF « UN MUSÉE À SOI »



2022-10-15 18:30:00 18:30:00 – 2022-12-15 21:00:00 21:00:00 Venez découvrir, les nouvelles expositions du Mrac Occitanie. * AOULIOULÉ, Est-il besoin de mots ?, exposition collective. Proposition de Sylvie Fanchon & Camila Oliveira Fairclough. * Music Hall (des Lettres de Didier à Boum ! Boum !). Exposition monographique de Noëlle Pujol, Prix Médicis Occitanie 2020. * Un musée à soi. Accrochage participatif, sous la conduite de la chorégraphe Mathilde Monnier.

Œuvres de la collection du Mrac Occitanie et du Frac Occitanie Montpellier, choisies par un groupe de patients de l’hôpital de jour de Béziers, le groupe Art. 27. Venez découvrir, les nouvelles expositions du Mrac Occitanie. mrac dernière mise à jour : 2022-10-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville