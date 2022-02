Vernissage Exposition “Villeurbanne et sa culture” Toï Toï le Zinc Villeurbanne Catégories d’évènement: Métropole de Lyon

“Nos photographes amateurs ont arpenté les rues, déniché les concerts et figé les nombreux instants culturels de Villeurbanne. À travers ces photographies, tous ont souhaité partager leur regard sur les mouvements artistiques de Villeurbanne !” Graines d’Images, aussi connue sous le nom de PCC, c’est une des plus vieilles asso de l’INSA – avec les 24h, le CLES et le ciné-club – 60 ans cette année ! Constituée d’abord d’aficionados de la pellicule puis plus récemment de pixelistes. Graines c’est aussi une longue histoire avec une grande partie des assos du campus, en effet, elle est présente lors de chaque spectacle, concert et événement afin de fournir des souvenirs impérissables aux étudiants présents. Graines d’images organise une exposition “Villeurbanne et sa culture” au Toï Toï. L’exposition sera présente à l’étage du 15 mars au 1 avril. Toï Toï le Zinc 17-19 rue Marcel Dutartre Villeurbanne Croix-Luizet Métropole de Lyon

