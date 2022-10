Vernissage exposition Valence Valence Catégories d’évènement: Drme

Valence

Vernissage exposition Valence, 20 octobre 2022, Valence. Vernissage exposition

3, place Louis Le Cardonnel La Villa Balthazar Valence Drme La Villa Balthazar 3, place Louis Le Cardonnel

2022-10-20 18:00:00 18:00:00 – 2022-10-20 20:00:00 20:00:00

La Villa Balthazar 3, place Louis Le Cardonnel

Valence

Drme Pour sa nouvelle exposition, La Villa Balthazar invite trois artistes plasticiens, Valentinois et Parisiens, dont le travail se rencontre principalement par la Photographie. contact@lavillabalthazar.fr +33 4 75 58 78 71 http://www.lavillabalthazar.fr/ La Villa Balthazar 3, place Louis Le Cardonnel Valence

dernière mise à jour : 2022-10-13 par

Détails Catégories d’évènement: Drme, Valence Autres Lieu Valence Adresse Valence Drme La Villa Balthazar 3, place Louis Le Cardonnel Ville Valence lieuville La Villa Balthazar 3, place Louis Le Cardonnel Valence Departement Drme

Valence Valence Drme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/valence/

Vernissage exposition Valence 2022-10-20 was last modified: by Vernissage exposition Valence Valence 20 octobre 2022 3 Drme place Louis Le Cardonnel La Villa Balthazar Valence Drme Valence

Valence Drme