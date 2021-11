Vernissage – Exposition – TremensS « Génétique de l’erreur » – Partie II La CLEF, 27 novembre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

La CLEF, le samedi 27 novembre à 19:00

La CLEF présente **~ TREMENSS « GENETIQUE DE L’ERREUR » – PARTIE II ~** **EXPOSITION DU 15 NOVEMBRE AU 11 DECEMBRE 2021** Entre cabinet de curiosités et visite de laboratoire, TremensS présentera ses explorations en cours autour de programmation temps-réel, stochastique et Intelligence Artificielle, et illustrera comment, en empruntant certaines voies à contre-sens, le hacking de certaines technologies et méthodes peut créer des singularités esthétiques à la fois provoquées et inattendues, dans un parcours heuristique vers une science du glitch et de l’accident contrôlé. [www.facebook.com/TremensS](http://www.facebook.com/TremensS) **~ 19H VERNISSAGE** **~ 20H CARTE BLANCHE AU LABEL OBEDIENSS** Pour le vernissage de son exposition, TremensS invite artistes et collaborateurs de son label audiovisuel ObediensS pour une soirée autour d’arts numériques, musique électronique et performances live immersives. **➖ Line-up de la soirée ➖** 665.99 (abstract/noise – live spatialisé). Ténèbre (techno hybride – live audiovisuel) Parhelic Shell (abstract ambient – live spatialisé) DJ Saint Pierre (techno – DJ set) Plus d’infos ici → [[https://bit.ly/3maLvcM](https://bit.ly/3maLvcM)](https://bit.ly/3maLvcM) [www.facebook.com/TremensS](htpp://www.facebook.com/TremensS) [www.facebook.com/tenebreaudio](http://www.facebook.com/tenebreaudio) [https://soundcloud.com/parhelic_shell](https://soundcloud.com/parhelic_shell) [[https://soundcloud.com/dj-saint-pierre](https://soundcloud.com/dj-saint-pierre)](https://soundcloud.com/dj-saint-pierre) **~ TREMENSS « GENETIQUE DE L’ERREUR » – PARTIE I ~** La « Partie I » de l’exposition « Génétique de l’erreur » est à découvrir jusqu’au 27 novembre à la Micro-Folie de Saint-Germain-en-Laye, dans le cadre des micros-festivals en partenariat avec La Villette. **➖ Calendrier les mercredis et samedis de 14h à 18h ➖** Inscription obligatoire → [[micro.folie@saintgermainenlaye.fr](mailto:micro.folie@saintgermainenlaye.fr)](mailto:micro.folie@saintgermainenlaye.fr). Des ateliers sont également proposés durant l’exposition : création d’un filtre Snapchat, création d’un jeu collaboratif en Réalité Augmentée… Plus d’infos ici → [[https://bit.ly/3Cxez4d](https://bit.ly/3Cxez4d)](https://bit.ly/3Cxez4d)

Entrée libre

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



