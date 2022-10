Vernissage Exposition photos Henrichemont Henrichemont Catégories d’évènement: Cher

Henrichemont

Vernissage Exposition photos Henrichemont, 15 octobre 2022, Henrichemont. Vernissage Exposition photos

24 Route d’Henrichemont Henrichemont Cher

2022-10-15 18:00:00 – 2022-10-15 20:30:00 Henrichemont

Cher Exposition Intérieur / Extérieur : Philippe Poitevin / Matthieu Deret

Une invitation au changement de saison…

La nature entre au LaBo avec Sophie Videgrain, Artiste Plasticienne au talent in-com-pa-rable !

Le verre dans tous ses états avec Matthieu Gicquel et Michel Détré

Voyages avec les nouvelles toiles de Charles Ducroux

Des merveilles pour cet automne qui s’annonce féérique ! Venez découvrir les très talentueux Artistes que le LaBo a déniché pour vous ! Labo24

Henrichemont

dernière mise à jour : 2022-10-10 par

Détails Catégories d’évènement: Cher, Henrichemont Autres Lieu Henrichemont Adresse 24 Route d'Henrichemont Henrichemont Cher Ville Henrichemont lieuville Henrichemont Departement Cher

Henrichemont Henrichemont Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/henrichemont/

Vernissage Exposition photos Henrichemont 2022-10-15 was last modified: by Vernissage Exposition photos Henrichemont Henrichemont 15 octobre 2022 24 Route d'Henrichemont Henrichemont Cher cher Henrichemont

Henrichemont Cher