Vernissage – Exposition photos d'Audrey Conilh au local Un P'tit Vers de Dropt Duras, 13 mai 2022, Duras.

2022-05-13 – 2022-06-13

Duras Lot-et-Garonne EUR Audrey Clémentine Conilh Anderson photographe. “Photographiez les choses qui vous plaisent vraiment, qui vous intéressent vraiment, pas celles que vous croyez devoir photographier.”

Audrey Clémentine Conilh Anderson photographe. "Photographiez les choses qui vous plaisent vraiment, qui vous intéressent vraiment, pas celles que vous croyez devoir photographier."

Vernissage le vendredi 13 mai à 18h.

Vernissage le vendredi 13 mai à 18h. Audrey Clémentine Conilh Anderson photographe. “Photographiez les choses qui vous plaisent vraiment, qui vous intéressent vraiment, pas celles que vous croyez devoir photographier.”

Vernissage le vendredi 13 mai à 18h. P’tit Vers de Dropt

Duras

