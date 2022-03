Vernissage exposition “Nous sommes” Aix-en-Provence, 18 mars 2022, Aix-en-Provence.

Vernissage exposition “Nous sommes” Restaurant Nomad – Ibis Aix en Provence Chemin Des Infirmeries Aix-en-Provence

2022-03-18 19:00:00 – 21:00:00

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Fromagers, fleuristes, artistes… et pleins d’autres !

Derrière leurs enseignes ou entreprise se cache avant tout un visage, un être et une authenticité .



Vernissage le 18 Mars à 19h, boisson de bienvenue et entrée libre. Venez nombreux !



Un grand Merci à Sophie Bourgeix Photographe de permettre d’exposer ce beau projet au Nomad.

Nous sommes, exposition au Nomad depuis le 1er Mars d’une vingtaine de photos portraits.

C’est quiiiiii ???

Le projet met en lumière les acteurs économiques et culturels du centre ville d’Aix-en-Provence.

H0714-AM@accor.com +33 6 89 88 67 75

