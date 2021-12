Vernissage exposition : Minimalisme Mourenx, 17 décembre 2021, Mourenx.

Vernissage exposition : Minimalisme
Espace accueil MJCL
23 place des Pyrénées
Mourenx

2021-12-17

Mourenx Pyrénées-Atlantiques

“La photographie minimaliste découle de l’envie de montrer peu pour offrir beaucoup”.

Le maître mot de la photographie minimaliste est “Less is more” en d’autres termes, en montrer moins pour en dire plus. Cela peut vous paraître particulier mais il existe bien une force dans l’absence et le vide qui compose une image. Le minimalisme met l’accent sur le fait d’épurer au maximum une image afin de donner une force décuplée au sujet et ce par la composition et l’espace négatif des photos qui est un élément très important.

+33 5 59 60 04 69

Espace accueil MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx

