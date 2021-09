Les Garennes sur Loire Les Garennes sur Loire Les Garennes sur Loire, Maine-et-Loire VERNISSAGE EXPOSITION LOIRE & SENS – HERVÉ DUPUIS Les Garennes sur Loire Les Garennes sur Loire Catégories d’évènement: Les Garennes sur Loire

VERNISSAGE EXPOSITION LOIRE & SENS – HERVÉ DUPUIS 2021-09-30 18:30:00 – 2021-09-30 Loire et Sens 11 Chemin du Bois Guillou

Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire Les Garennes sur Loire

Les Garennes sur Loire Maine-et-Loire Les Garennes sur Loire Hervé, artiste angevin atypique dit lui-même “le dessin a donné confiance à l’enfant que j’étais”.

Les Beaux-Arts ont contribué à renforcer cette passion de jeunesse et à orienter l’artiste en herbe vers la peinture.

Les divers métiers exercés ensuite par Hervé, tout au long de sa vie professionnelle, ont tous eu une composante artistique forte.

Puis en 2013, la peinture à définitivement pris le dessus.

Le résultat est donc à venir absolument contempler au sein de "La Galerie Loire&Sens" ; l'artiste vous y attend le Jeudi 30 Septembre à 18h30. Entrée libre sur inscription – cocktail offert en partenariat avec ACKERMAN

Le résultat est donc à venir absolument contempler au sein de "La Galerie Loire&Sens" ; l'artiste vous y attend le Jeudi 30 Septembre à 18h30. Entrée libre sur inscription – cocktail offert en partenariat avec ACKERMAN dernière mise à jour : 2021-09-22

