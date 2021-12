Vernissage exposition « Les trésors du gouf de Capbreton » Hendaye, 15 janvier 2022, Hendaye.

Vernissage exposition « Les trésors du gouf de Capbreton » Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye

2022-01-15 – 2022-01-15 Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche

Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Vous êtes toutes et tous invités au vernissage de la nouvelle exposition temporaire à Asporotsttipi, la maison de la Corniche basque.

15h00 : prise de paroles par les responsables et organisateurs.

15h30 : place à Lilian Haristoy pour une visite commentée de son travail photographique

16h30 : La Présidente du CPIE Littoral basque présentera les vœux 2022 à ses membres et partenaires et un moment convivial sera partagé tous et toutes ensemble.

Cap vers le large à la découverte de la vie inédite de la Baie de Biscaye.

Résultat de plusieurs années de travail et de plongée en apnée dans les eaux bleues de la baie du Golfe de Gascogne, Lilian Haristoy, nous transporte dans un monde méconnue mais si proche de nous.

Cette exposition, évocation du livre de photographies inédites nous dévoile un écosystème d’une richesse incroyable et surprenante de beauté, des thons rouge aux orques…

+33 5 59 74 16 18

C.P.I.E. Littoral Basque

Route de la Corniche Asporotsttipi – Maison de la Corniche Hendaye

