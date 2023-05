Vernissage : Exposition « Le contact, l’empreinte, la trace » Centre Paris Anim’ Jean Verdier Paris Catégories d’Évènement: île de France

Paris Vernissage : Exposition « Le contact, l’empreinte, la trace » Centre Paris Anim’ Jean Verdier, 1 juin 2023, Paris. Le jeudi 01 juin 2023

de 19h30 à 21h30

.Tout public. gratuit Entrée libre Invitation au vernissage de l’exposition « Le contact, l’empreinte, la trace » au Centre Jean Verdier Renouer avec l’essence de la photographie mais aussi jouer avec elle : à travers cette notion d’empreinte lumineuse, cette exposition propose diverses explorations et différentes techniques.Exposition collective des travaux des artistes Catherine Chansac, Emmanuel Brissier et Patrice Pantin.

Commissariat : Centre Verdier Photo – Bruno Dubreuil, Anthony Jahn, Pierre Jarrige. Centre Paris Anim' Jean Verdier 11 rue de Lancry 75010 Paris Contact : 0142030047 info-jv@crl10.net

