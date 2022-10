VERNISSAGE EXPOSITION JOUER AVEC SA VIE (RODÉRIK FARNY) Phalsbourg Phalsbourg Catégories d’évènement: Moselle

Phalsbourg

VERNISSAGE EXPOSITION JOUER AVEC SA VIE (RODÉRIK FARNY) Phalsbourg, 5 novembre 2022, Phalsbourg. VERNISSAGE EXPOSITION JOUER AVEC SA VIE (RODÉRIK FARNY)

1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg Moselle

2022-11-05 18:30:00 18:30:00 – 2022-11-05 Phalsbourg

Moselle Vernissage de l’exposition « Jouer avec sa vie » du cinéaste plasticien Rodérik Farny, le samedi 5 novembre à 18h30 en présence de l’artiste. L’exposition sera visible en novembre et décembre 2022.

Rodérik FARNY, cinéaste plasticien nouvellement installé dans la région, propose des mises en scène, des performances autour de l’imaginaire que chacun peut se construire dans son quotidien. Son médium privilégié est l’image en mouvement et le son. Cette exposition montre le souffle qui dit oui à l’imaginaire. Elle parle de nos vies parfois plongées dans le doute, heurtées ou tout simplement qui n’osent pas. Et elle affirme que le jeu dit non à cette réalité. Trois volets sont articulés dans cette installation. Un film où Françoise, chez elle, l’espace d’un instant invente des formes et des personnages en jouant avec les ombres. Une série de photos de Maria qui déserte les incertitudes de son quotidien en s’amusant dans sa maison. Enfin, des invitations à changer la trajectoire de sa vie ou son propre regard chez cinq personnes photographiées pour cette exposition. contact@lecotyledon.fr +33 9 50 60 29 08 http://www.lecotyledon.fr/ Phalsbourg

dernière mise à jour : 2022-10-21 par

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Phalsbourg Autres Lieu Phalsbourg Adresse 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg Moselle Ville Phalsbourg lieuville Phalsbourg Departement Moselle

Phalsbourg Phalsbourg Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/phalsbourg/

VERNISSAGE EXPOSITION JOUER AVEC SA VIE (RODÉRIK FARNY) Phalsbourg 2022-11-05 was last modified: by VERNISSAGE EXPOSITION JOUER AVEC SA VIE (RODÉRIK FARNY) Phalsbourg Phalsbourg 5 novembre 2022 1 rue du Maréchal Foch Phalsbourg Moselle Moselle Phalsbourg

Phalsbourg Moselle