Vernissage – Exposition – Jane Rhyu « Universal Being » La CLEF, 10 février 2022, Saint-Germain-en-Laye.

Vernissage – Exposition – Jane Rhyu « Universal Being »

La CLEF, le jeudi 10 février à 19:00

** »UNIVERSAL BEING » PAR JANE RHYU** **EXPOSITION DU 15 NOV AU 11 DEC 2021** Jane est une artiste multidisciplinaire pour qui l’art est un fil conducteur essentiel dans son rapport au monde et aux autres. Née à Séoul (Corée du Sud), elle a immigré aux Etats-Unis lorsqu’elle était enfant. Diplômée de l’université Washington de St-Louis en théâtre et beaux-arts, elle vit et travaille actuellement à Louveciennes (France). Son travail a été exposé en Asie, en Europe et aux Etats-Unis. Avec l’exposition « Universal Being », l’artiste nous propose de vivre une expérience commune autour de la notion d’universalité. Une exposition centrée sur l’humain qui propose une série de portraits abstraits qui se font le reflet des thématiques universelles qui nous animent, nous confrontent et nous réunissent, comme la lumière, le temps, le travail, la beauté, le pouvoir ou encore l’amour… Bien qu’infinis dans nos différences, nous sommes aussi infiniment semblables. **Un appel à l’ART !** Dans le cadre de son exposition, Jane propose au public de venir participer à la création d’une œuvre collective et collaborative. L’occasion est de créer ensemble une œuvre venant s’inscrire dans la série « Universal Being », avec chacun pour bagage son propre univers. Cette peinture monumentale de 3 mètres de long sur 7 mètres de large sera accrochée et présentée au public lors du vernissage – finissage. Aucune réservation n’est nécessaire, tout le monde est le bienvenu ! **Ateliers créatifs ouverts à tous du lundi 21 au vendredi 25 février, de 10h00 à 12h30 et de 13h30 à 16h00** [[janerhyu.com](janerhyu.com)](janerhyu.com)

Entrée libre

Un appel à l’ART !

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-10T19:00:00 2022-02-10T22:00:00