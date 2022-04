Vernissage exposition JAN KOPP, “RONCE” Maison Salvan Labège Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Maison Salvan, le samedi 14 mai à 18:00

Vernissage : samedi 14 mai à 17 h Mercredi, vendredi et samedi de 14 h à 18 h Jeudi de 12 h à 18 h Jusqu’au 9 juillet

Entrée libre

L’exposition de Jan Kopp associe une grande installation avec du végétal – des ronces collectées à Labège – et des œuvres dessinées inspirées de sa découverte du territoire Maison Salvan 1 rue de l’Ancien Château, Labège Labège Haute-Garonne

