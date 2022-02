Vernissage : Exposition “Histoires de mémoire” Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Mourenx En présence de l’artiste Magalie Darsouze.

Une exposition avec comme sujet principal : Mourenx ! Magalie Darsouze explore les images du passé. Son travail au crayon réalisé à partir de photographies de scènes de vie quotidienne et d’archives, se transforme en une œuvre qui explore la mémoire commune, l’éphémère et l’effacement. En présence de l’artiste Magalie Darsouze.

