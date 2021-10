Redon Redon Ille-et-Vilaine, Redon Vernissage – Exposition “Errances” Redon Redon Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Redon

Vernissage – Exposition “Errances” Redon, 20 novembre 2021, Redon. Vernissage – Exposition “Errances” 2021-11-20 12:00:00 – 2021-11-20 18:00:00 Médiathèque 6 Rue Joseph Lamour de Caslou

Redon Ille-et-Vilaine Redon Ille-et-Vilaine Vernissage de l’exposition “Errances” présentée par les graveurs de l’atelier d’art de Redon sur la base des poèmes de Rose Sebillet.

Le samedi 20 novembre à midi. Errance, est le titre du recueil de poésie de Rose Sébillet dont les textes ont inspiré les sept graveurs de l’Atelier d’art de Redon. Ce recueil a remporté le grand prix dans la catégorie du Grand prix arts et poésie lors de la 59e édition du congrès international de la Société des poètes et artistes de France (Spaf). Les gravures exposées utilisent différentes techniques comme des monotypes (réalisés en un seul exemplaire avec de l’encre d’imprimerie), des linotypes (gravures sur du linoléum), ou encore des gravures sculptées sur des supports en zinc ou en cuivre. À chaque gravure est rattaché le poème de Rose Sebillet correspondant. +33 2 99 71 29 38 Vernissage de l’exposition “Errances” présentée par les graveurs de l’atelier d’art de Redon sur la base des poèmes de Rose Sebillet.

Le samedi 20 novembre à midi. Errance, est le titre du recueil de poésie de Rose Sébillet dont les textes ont inspiré les sept graveurs de l’Atelier d’art de Redon. Ce recueil a remporté le grand prix dans la catégorie du Grand prix arts et poésie lors de la 59e édition du congrès international de la Société des poètes et artistes de France (Spaf). Les gravures exposées utilisent différentes techniques comme des monotypes (réalisés en un seul exemplaire avec de l’encre d’imprimerie), des linotypes (gravures sur du linoléum), ou encore des gravures sculptées sur des supports en zinc ou en cuivre. À chaque gravure est rattaché le poème de Rose Sebillet correspondant. dernière mise à jour : 2021-10-15 par OT – PAYS DE REDON

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Redon Autres Lieu Redon Adresse Médiathèque 6 Rue Joseph Lamour de Caslou Ville Redon lieuville 47.65065#-2.08939