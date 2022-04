Vernissage exposition Dimitra DEDE “Àpeiron” Galerie le Château d’Eau, 7 avril 2022, Toulouse.

Vernissage exposition Dimitra DEDE “Àpeiron”

Galerie le Château d’Eau, le jeudi 7 avril à 18:00

D.Dede fait partie de ces photographes qui tirent partie du monde dont ils expérimentent la matérialité pour produire des images qui traduisent, par nécessité, des formes véhiculant leurs sentiments. Cette exposition, construite à partir d’images de sa première monographie et d’oeuvres inédites, révèle un univers sombre, douloureux et poétique à la fois où la fusion entre la nature et le corps interrogent le lien entre l’espace et le temps, la mémoire et le déplacement, la perte et la vulnérabilité humaine, la vie et l’absurde.

Entrée gratuite

Dimitra Dede est une artiste visuelle grecque considérée aujourd’hui comme une figure importante de la photographie contemporaine.

Galerie le Château d’Eau 1 Place Laganne, 31300 Toulouse Toulouse Toulouse Rive Gauche Haute-Garonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-07T18:00:00 2022-04-07T20:30:00