Institut culturel bulgare, le jeudi 17 mars à 18:30

« DIALOGUE AVEC LE COEUR » est la première exposition solo de Monika Popova à Paris. Le dialogue avec le cœur est un état d’esprit. Une phrase empruntée du récit égyptien « Le conte du naufragé » dans lequel un homme se retrouve seul sur une île et commence à discuter avec son cœur comme avec un être humain. L’exposition rassemble des tableaux, d’une période précoce, porteurs d’une énorme charge personnelle et remplis de vie ainsi que la série d’œuvres “Hala” dédiée à la force féminine. Les œuvres évoquent la douleur, l’amour, l’auto-ironie, la passion, l’amitié ainsi que le culte de la féminité. Des œuvres de 5 cycles artistiques, des 15 dernières années, composent l’exposition: « Dialogue avec le cœur », « Rage », « 20 », « Dessins avant de dormir », « Aspiration ». « Dialogue avec le cœur, c’est une métaphore, acceptée, dans l’Antiquité, comme de la réalité. Les gens conversaient avec leur cœur comme avec une divinité. Dans le monde contemporain, cette idée s’est perdue. Malgré cela, il existe des personnes qui, à travers leur art, réinventent cette pratique. C’est cet échange avec Dieu ou ce type de sincérité artistique que j’ai appelé « Dialogue avec le cœur ». Ma discussion avec Dieu est liée à quelques sujets qui me sont chers : Ancien Égypte et mon amour pour cette culture. La maternité, en tant que mère et enseignante. L’amour et l’érotisme en tant que femme et épouse. Mon art est inspiré par ma propre expérience sur ces trois chemins et c’est un monde, un abri qui n’arrêtent pas de me provoquer. » Monika Popova Monika Popova / 1968 / est une auteure contemporaine, extrêmement originale en tant que personne et artiste. Les peintures, ainsi que ses sculptures figuratives sont travaillés souvent dans un grand format, avec la technique d’expression et de dessin caractéristique, avec une forte ligne de contour basée sur la tonification raster et l’animation d’image. Les différents cycles sur lesquels Popova travaille combinent des dessins, des peintures à l’huile, des sculptures en céramique et certaines de ses œuvres «cousues» si reconnaissables.

Entrée libre sans inscription préalable

