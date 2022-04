Vernissage exposition « Démonter les préjugés sur le CRA » MJC BOBY LAPOINTE Villebon-sur-Yvette Catégories d’évènement: Essonne

Le mercredi 13 avril, à partir de 19h00, la MJC Boby Lapointe de Villebon et l’Observatoire du CRA (Centre de Rétention Administratif) de Palaiseau vous convient au vernissage de l’exposition « Démonter les préjugés sur les CRA ». Ce sera l’occasion de rencontrer des membres de l’Observatoire et de s’informer sur la réalité des centres de rétention en France, et plus particulièrement sur celui de Palaiseau.

Entrée libre, petit buffet sur place.

