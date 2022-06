Vernissage – Exposition de sculptures Eurre Eurre Catégories d’évènement: 26400

Eurre

Vernissage – Exposition de sculptures Eurre, 3 juin 2022, Eurre. Vernissage – Exposition de sculptures Eurre

2022-06-03 18:00:00 – 2022-06-03

Eurre 26400 Vernissage suivi d’un bœuf musical à 20h

Figuratif, abstrait, contemporain,

en pierre, bronze, acier, terre +33 6 77 92 84 82 http://aleroy.fr/SculpturesAuJardin/ Eurre

dernière mise à jour : 2022-06-01 par

Détails Catégories d’évènement: 26400, Eurre Autres Lieu Eurre Adresse Ville Eurre lieuville Eurre Departement 26400

Eurre Eurre 26400 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eurre/

Vernissage – Exposition de sculptures Eurre 2022-06-03 was last modified: by Vernissage – Exposition de sculptures Eurre Eurre 3 juin 2022 26400 Eurre

Eurre 26400