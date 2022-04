Vernissage exposition de l’école d’arts plastiques de l’EMPR Rosheim Rosheim Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Rosheim

Vernissage exposition de l’école d’arts plastiques de l’EMPR Rosheim, 5 avril 2022, Rosheim. Vernissage exposition de l’école d’arts plastiques de l’EMPR Rosheim

2022-04-05 17:30:00 – 2022-04-05 20:30:00

Rosheim Bas-Rhin Vernissage de l’exposition débutera à la médiathèque et sera suivi à 19h par un moment de convivialité et de partage dans la salle polyvalente de l’école du Rosenmeer à Rosheim. Le vernissage de l’exposition débutera à la médiathèque et sera suivi à 19h par un moment de convivialité et de partage dans la salle polyvalente de l’école du Rosenmeer à Rosheim. +33 6 85 05 48 17 Vernissage de l’exposition débutera à la médiathèque et sera suivi à 19h par un moment de convivialité et de partage dans la salle polyvalente de l’école du Rosenmeer à Rosheim. Rosheim

dernière mise à jour : 2022-04-01 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Rosheim Autres Lieu Rosheim Adresse Ville Rosheim lieuville Rosheim Departement Bas-Rhin

Rosheim Rosheim Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rosheim/

Vernissage exposition de l’école d’arts plastiques de l’EMPR Rosheim 2022-04-05 was last modified: by Vernissage exposition de l’école d’arts plastiques de l’EMPR Rosheim Rosheim 5 avril 2022 Bas-Rhin Rosheim

Rosheim Bas-Rhin