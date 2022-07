Vernissage – Exposition de dessins et installation sonore d’Evgenija Wassilew Die Die Catégories d’évènement: Die

Drôme DIEresidenz présente une série des dessins sonores cartographiques ainsi qu’une installation sonore d’Evgenija Wassilew. L’artiste berlinoise focalise ses recherches pendant un mois de résidence sur les particularités sonores de l’environnent diois. cny_becker@yahoo.de +33 7 88 77 68 76 http://www.dieresidenz.net/ DIEresidenz 1150 chemin du pont des chaînes, Chénos Die

