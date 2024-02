Vernissage exposition Bons baisers de Bretagne Musée de la Carte Postale Baud, jeudi 22 février 2024.

Vernissage exposition Bons baisers de Bretagne Musée de la Carte Postale Baud Morbihan

La Bretagne éternelle vue par un belge et une intelligence artificielle.

Vous contemplerez les fiers pêcheurs de surimis, le menhir le plus laid des Côtes d’Armor, le chasseur de jet-ski et autres merveilles. Tous ces éléments vous sembleront vrais… ou presque…

19h, gratuit sur réservation. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-22

fin : 2024-02-22

Musée de la Carte Postale 3, Avenue Jean Moulin

Baud 56150 Morbihan Bretagne

L’événement Vernissage exposition Bons baisers de Bretagne Baud a été mis à jour le 2024-02-02 par OT BAUD Communauté