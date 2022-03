Vernissage – Exposition – Bérengère Mariette “Invasion Onirique” La CLEF, 23 mars 2022, Saint-Germain-en-Laye.

Vernissage – Exposition – Bérengère Mariette “Invasion Onirique”

La CLEF, le mercredi 23 mars à 19:00

**”INVASION ONIRIQUE” PAR BERENGERE MARIETTE** **EXPOSITION DU 21 MARS AU 22 AVRIL 2021** Bérengère Mariette est une illustratrice et graphiste qui s’exprime par le dessin à la main, la création numérique, la peinture acrylique, en s’emparant de supports variés : édition, digital, mural… À travers ses illustrations, elle crée des lieux imaginaires tirés de ses ressentis intérieurs et de ses rêves. Elle invente ainsi tout un univers poétique et coloré, et aime imaginer des personnages dans des scènes étranges et surréalistes. Se dégage de ses créations un ton souvent absurde et léger où l’on y décèle parfois des thèmes plus personnels. Son travail illustratif commence généralement par un dessin à l’encre à main levée, dans un traité naïf tout droit sorti de son esprit et la seconde phase est la colorisation numérique. Bérengère Mariette nous propose une vision intime de ses illustrations où l’on est invité à entrer dans l’image, à se l’approprier et y trouver (ou non) sa propre lecture. [bmariette.com](https://bmariette.dunked.com/)

Entrée libre

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



