Vernissage Exposition BD Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Vernissage Exposition BD Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris, 17 octobre 2023, Paris. Le mardi 17 octobre 2023

de 19h15 à 20h30

.Tout public. gratuit accès libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque A la bibliothéque Jacqueline Dreyfus-Weill Venez découvrir les lauréats 2023 du concours BD scolaire organisé par le festival de la BD d’Angoulême, lors du vernissage de l’exposition autour d’un verre convivial. Les bandes-dessinées ont été réalisées dans le cadre des ateliers BD enfant-ado animés par Jessie Lousteau. Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill 6 rue Fessart 75019 Paris Contact : https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-jacqueline-dreyfus-weill-1748 +33142084915 bibliotheque.fessart@paris.fr https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill https://www.facebook.com/bibliothequeJacquelineDreyfusWeill

Jessie Loustau Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Adresse 6 rue Fessart Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris latitude longitude 48.87626897957,2.38818400650666

Bibliothèque Jacqueline Dreyfus-Weill Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/