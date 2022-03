Vernissage exposition : Au fil des couleurs Mourenx Mourenx Catégories d’évènement: Mourenx

Pyrénées-Atlantiques

Vernissage exposition : Au fil des couleurs Mourenx, 11 mars 2022, Mourenx. Vernissage exposition : Au fil des couleurs Espace accueil MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx

2022-03-11 – 2022-03-11 Espace accueil MJCL 23 place des Pyrénées

Mourenx Pyrénées-Atlantiques Mourenx Marlène Turpain présentera au public son parcours artistique, les techniques qu’elle utilise et échangera avec vous dans une ambiance conviviale et autour de la dégustation de gourmandises. Marlène Turpain présentera au public son parcours artistique, les techniques qu’elle utilise et échangera avec vous dans une ambiance conviviale et autour de la dégustation de gourmandises. +33 5 59 60 04 69 Marlène Turpain présentera au public son parcours artistique, les techniques qu’elle utilise et échangera avec vous dans une ambiance conviviale et autour de la dégustation de gourmandises. MJCL

Espace accueil MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx

dernière mise à jour : 2022-03-03 par OT Coeur de Béarn

Détails Catégories d’évènement: Mourenx, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Mourenx Adresse Espace accueil MJCL 23 place des Pyrénées Ville Mourenx lieuville Espace accueil MJCL 23 place des Pyrénées Mourenx Departement Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Mourenx Pyrénées-Atlantiques https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/mourenx/

Vernissage exposition : Au fil des couleurs Mourenx 2022-03-11 was last modified: by Vernissage exposition : Au fil des couleurs Mourenx Mourenx 11 mars 2022 Mourenx Pyrénées-Atlantiques

Mourenx Pyrénées-Atlantiques