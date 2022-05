Vernissage exposition ateliers mét(a) Petersbach Petersbach Catégories d’évènement: Bas-Rhin

A l'occasion des ateliers ouverts 2022 organisés par l'association strasbourgeoise Agitateur de particules (https://ateliers-ouverts.net/), L'atelier mét(a) vous invite à son vernissage le 14 mai à partir de 18h. Concert d'HIROICO (electro rêveuse) à 20h, laissez- vous emporter par des mélodies entêtantes et une voix envoûtante. A écouter sans modération sur soundcloud: https://soundcloud.com/user-394679692 Une exposition piquante avec les collages acidulés de Virginie Olanda et les expérimentations chromatiques de Marie Lamarche. Gravures, peintures, collages, son, vidéo… l'atelier mét(a) vous invite à des mises en bouches esthétiques et variées. Exposition ouverte le week-end du 14-15 mai de 14h à 19h et le week-end du 21-22 mai de 14h à 19h. Retrouvez toutes les infos sur nos pages facebook et instagram #ateliermetamorphe

