Vernissage – Exposition – Arrache-toi un oeil! La CLEF, 16 octobre 2021, Saint-Germain-en-Laye.

Vernissage – Exposition – Arrache-toi un oeil!

La CLEF, le samedi 16 octobre à 19:00

Anciens étudiants en art, **Emy Rojas** et **Gaspard Le Quiniou** allient talents et passion pour la musique énervée pour donner naissance à des œuvres hautes en couleurs, qui rappellent les affiches et pochettes de disques des années 70. Le duo utilise les encres, les collages et la sérigraphie pour créer des affiches de concerts (mais aussi des t-shirts, pochettes, supports en bois et plexi…) décalées et des compositions plastiques hypnotiques grâce à la superposition de formes, couleurs et typographies délurées. A noter que le duo a réalisé la pochette du prochain album du groupe **Steve Amber** (groupe accompagné par La CLEF). Et qu’à la suite du vernissage, vous aurez l’occasion de voir en live les groupes **Johnny Mafia** (rock) et **Clavicule** (rock garage) à l’Eclipse (club). Plus d’infos [ici](https://www.laclef.asso.fr/agenda.php?op_agenda=date&article_id=1860). [www.facebook.com/arrachetoiunoeil.art](http://www.facebook.com/arrachetoiunoeil.art) [www.arrachetoiunoeil.com](http://www.arrachetoiunoeil.com) [www.facebook.com/johnnymafiagroupe](%5Bhttp://www.facebook.com/johnnymafiagroupe%5D(http://www.facebook.com/johnnymafiagroupe)) [www.facebook.com/Claviculeband](http://www.facebook.com/Claviculeband)

Entrée libre

Arrache-toi un oeil!, le duo artistique composé d’Emy Rojas et Gaspard Le Quiniou, prendra possession de la salle François Clouard pour une exposition déjantée dans une ambiance rock’n’roll !

La CLEF 46 Rue de Mareil, 78100 Saint-Germain-en-Laye Saint-Germain-en-Laye Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T19:00:00 2021-10-16T20:30:00