Vernissage exposition AR Contemplations Cobalt, 2 décembre 2021, Poitiers.

Rendez-vous au vernissage de l’exposition AR Contemplations le jeudi 2 décembre à 17h à Cobalt ! Rue Victor Hugo dans le centre ville de Poitiers, venez découvrir l’exposition AR CONTEMPLATIONS et ses 15 expériences en réalité augmentée tout le long de la rue en différents endroits et accessible à tous. Il suffit de télécharger l’application dédiée gratuite ARTIVIVE et de viser avec son smartphone les 15 glyphes exposés réalisés par les étudiants en communication de l’école de design de Nouvelle-Aquitaine. Retrouvez-les dans la rue et à vous de jouer ! La Réalité Augmentée permet d’afficher des calques virtuels dans le monde réel et ainsi d’interagir avec son environnement. L’interaction avec les contenus en réalité augmentée (vidéos, hologrammes, contenus additionnels) s’effectue par le biais de nos écrans de smartphones ou tablettes. La réalité augmentée est aujourd’hui une technologie utilisée quotidiennement dans de nombreux secteurs d’activité. Gratuit, sur inscription juste ici : [https://docs.google.com/forms/d/1W3NmSyluHqwLMEgW6_rehs–ND-jWDMSnYJEh6xgFoc/edit?vc=0&c=0&w=1&flr=0](https://docs.google.com/forms/d/1W3NmSyluHqwLMEgW6_rehs–ND-jWDMSnYJEh6xgFoc/edit?vc=0&c=0&w=1&flr=0) LE PASS SANITAIRE EST OBLIGATOIRE POUR PARTICIPER À TOUS NOS ÉVÉNEMENTS ! En présentiel à Cobalt (5 rue Victor Hugo, Poitiers) Organisé par l’Ecole de design, en partenariat avec Cobalt, le lycée Victor Hugo, Vitalis, le bar Le Cartel et les commerçants de la rue.

