Vernissage exposition Amélie Fontaine Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Vernissage exposition Amélie Fontaine Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland, 1 avril 2022, Saint-Herblain. 2022-04-01

Horaire : 17:00 21:00

Gratuit : oui Arts graphiques – Illustration jeunesse La médiathèque Charles-Gautier-Hermeland expose les œuvres d’Amélie Fontaine du mardi 23 mars au samedi 14 mai 2022. Pour mieux comprendre le travail d’Amélie Fontaine, différentes animations sont proposées à tous, lors de rendez-vous dédiés. RENDEZ-VOUS ET RENCONTRES avec l’artiste Vendredi 1er avril à partir de 17hPour les enfants : 17h : goûter17h : lecture d’albums 17h-19h : ateliers en libre accès : coloriages et compositions de motifs à partir de gommettes Pour tous : 17h-18h30 : dédicaces19h : visite commentée par l’artiste, suivie d’un cocktail Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland adresse1} Centre Saint-Herblain 44800

02 28 25 25 25 http://www.la-bibliotheque.com la-bibliotheque@saint-herblain.fr

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Adresse Rue François Rabelais Ville Saint-Herblain lieuville Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain Departement Loire-Atlantique

Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-herblain/

Vernissage exposition Amélie Fontaine Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland 2022-04-01 was last modified: by Vernissage exposition Amélie Fontaine Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland 1 avril 2022 Médiathèque Charles-Gautier-Hermeland Saint-Herblain Nantes

Saint-Herblain Loire-Atlantique