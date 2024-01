VERNISSAGE | Exposition « Amalgame » de Jūratė Daukšytė-Morlet Ambassade de Lituanie en France Paris, vendredi 12 janvier 2024.

Le vendredi 12 janvier 2024

de 19h00 à 21h00

.Tout public. gratuit sous condition

L’ambassade de Lituanie en France a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition de peinture « Amalgame » de Jūratė Daukšytė-Morlet qui aura lieu le 12 janvier 2024 à 19 h au 22 bd de Courcelles à Paris 75017.

L’exposition

« Amalgame » réunit une série de 16 œuvres de Jūratė Daukšytė-Morlet, réalisées

en technique mixte à différentes périodes de sa carrière. Ces œuvres sont

hybrides de combinaisons et d’associations opposées qui rassemblent des

éléments hétérogènes, les mélangent et créent un univers homogène et cohérent.

Le

travail de Jūratė Daukšytė a fait l’objet d’expositions individuelles et

collectives à Paris et à Vilnius. En 2023, l’artiste a créé une installation «

I sing the body electric » pour le festival contemporain « Aritmija » à Merkinė

où elle nous emmène dans sa fascination poétique au milieu d’une forêt en

bordures fluorescentes.

Ambassade de Lituanie en France 22 bd de Courcelles 75017 Paris

